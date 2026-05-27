Суд в Подмосковье дал 12 лет мужчине за госизмену

Московский областной суд приговорил к 12 годам колонии мужчину по фамилии Алексеенко за государственную измену. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Алексеенко В.Ю. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в ИК строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

По данным следствия, он переводил деньги зарубежному государству, а также спонсировал иностранную организацию, которая действует против безопасности России.

Ранее столичный суд вынес приговор мужчине, который передавал данные об объектах Минобороны РФ украинским спецслужбам. Злоумышленника отправили за решетку на 13 лет. Его также оштрафовали на 200 тысяч рублей.