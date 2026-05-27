Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости.

Компанию признали виновной в нарушении части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Отмечается, что Telegram не удалил в установленный срок публикацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.

Мессенджеру назначили наказание в виде штрафа в размере семи миллионов рублей.

Telegram неоднократно штрафовали за нарушение российского законодательства.