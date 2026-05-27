В Курске выгул собак закончился дракой хозяев

Инцидент произошел прошлой осенью в Железнодорожном округе Мужчина со своим лабрадором гулял в парке. На площадке для выгула находились владельцы собак, причем у одной из женщин был тоже лабрадор. Во время прогулки к лабрадору подбежали две собаки.

"Оценив внешние данные четвероногих гостей", курянин сказал, что его питомец "с норовистым характером превосходит своих коллег".

Однако с этим не согласился хозяин бигля, он подошел к хозяину лабрадора и ударил головой в лицо, разбил нос, потом еще несколько раз ударил его по голове. Завязалась драка, разнять которую попытались женщины.

В результате экспертизы установлено, что пострадавший получил легкий вред здоровью и на 37-летнего мужчину, затеявшего драку, было заведено уголовное дело, сообщает УМВД по Курской области.