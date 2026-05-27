СК начал проверку после смерти женщины в доме престарелых в Арзамасе

Следственный комитет и прокуратура начали проверки после появления информации о смерти женщины в частном доме престарелых в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

В СК заявили, что организовали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным прокуратуры, в частном учреждении для пожилых людей выявили случаи ненадлежащего ухода за постояльцами. В надзорном ведомстве считают, что это могло привести к смерти одной из женщин после госпитализации.

Арзамасская городская прокуратура уже обратилась в суд с требованием приостановить деятельность учреждения.

Кроме того, следователи проверяют информацию о конфликте между родственниками постояльцев и сотрудниками дома престарелых. По предварительным данным, во время конфликта заявители получили травмы.