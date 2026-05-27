Уголовное дело назвавшего себя мажором сына российского миллионера отменили

В Нижнем Новгороде отменили уголовное дело водителя Mercedes, которым оказался назвавший себя мажором 21-летний сын миллионера Сергей Корнилов, устроивший дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Сейчас материалы уголовного дела находятся в производстве у МВД, но сотрудники СК России намерены забрать его себе.

По данным следствия, фигурант устроил ДТП в центре Нижнего Новгорода, будучи в нетрезвом состоянии. Он получит наказание по делу об агрессивном вождении. 26 мая ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако, по мнению журналистов, это не соответствует характеру совершенного преступления и степени общественной опасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчиненным отчитаться о ходе передаче дела и доводах журналистов.

Ранее сообщалось, что Корнилов признал вину и раскаялся в содеянном.