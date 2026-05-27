На западе Москвы эвакуировали торговый центр "Филион". Об этом сообщает Telegram-канал "Москва с огоньком".

По информации журналистов, сотрудники и посетители вышли на улицу. Причины эвакуации уточняются.

12 мая прошла эвакуация на столичном стадионе ВТБ Арена. После окончания игры между московским "Динамо" и Краснодаром" сотрудники арены призвали зрителей экстренно покинуть стадион через основные и эвакуационные выходы. В здание ВТБ Арены вошли сотрудники Росгвардии. По сведениям издания "Спорт-Экспресс", после завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе.

В январе в Москве эвакуировали торгово-развлекательном центре Columbus. По информации источника "Осторожно, Москва", причиной эвакуации в ТРЦ на Кировоградской улице стал сбой пожарной системы. На место прибыли сотрудники МЧС, однако признаков возгорания или задымления они не обнаружили.