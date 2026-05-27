Похищение россиянина из-за 69 тысяч рублей стоило мужчинам свободы

В Башкирии суд вынес приговор троим мужчинам, которые похитили знакомого и вымогали у него 69 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Им назначили от 5,8 года до семи лет колонии строгого режима. Материалы на еще троих соучастников выделены в отдельное производство. Осужденные признаны виновными по статьям 126 УК РФ («похищение человека») и 163 УК РФ («вымогательство»).

По версии следствия, в ноябре 2024 года у двоих мужчин возникли финансовые претензии к знакомому, который оказал им некачественную услугу. Они решили его похитить и потребовать 69 тысяч рублей компенсации. Для этого привлекли еще четверых сообщников.

Потерпевшего подкараулили на улице, силой усадили в машину и вывезли за город. Удерживая мужчину в наручниках, его избивали битой, стреляли по нему из страйкбольного автомата и светозвукового пистолета. Под давлением пострадавший отдал свой телефон и пароли от банковских приложений. Сам он смог сбежать и на попутке доехать до полиции, где он сообщил о случившемся.

Ранее в Волгограде осудили двух мужчин за вымогательство у участника специальной военной операции (СВО).