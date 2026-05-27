Сделавшую кальян на куличе девушку попросили приговорить к 3 годам тюрьмы

В Москве прокурор запросил три года и два месяца колонии для девушки, сделавшей кальян из кулича. 27-летнюю Ксению Белоусову обвиняют в оскорблении чувств верующих. Об этом пишет "Осторожно, новости".

Утром 13 апреля Ксения опубликовала в соцсетях видео, на котором делает кальян из кулича, и подписала его: "Даже Христос от такого Воскрес". Она родом из Саранска, работает в московском баре.

Когда публикация разлетелась по СМИ и соцсетям, девушка записала видео с извинениями, однако против неё возбудили уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ.

Позже МВД опубликовало видео из отдела, в котором Белоусова заявила, что "очень раскаивается в своём поступке". Её задержали.

Ранее, в 2025 году, девушка уже получала условный срок по делу о наркотиках.