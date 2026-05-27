Суд назначил три года колонии сделавшей кальян на куличе москвичке

Москвичка приговорена к трем годам лишения свободы за оскорбление религиозных чувств из-за скандального видео с курением кальяна, сделанного на куличе.

Инстанция признала Ксению Белоусову виновной и отправила ее в места лишения свободы, передает ТАСС. «Суд назначил три года колонии для Белоусовой», – сообщили представители мирового судебного участка № 273.

В ходе прений сторон государственное обвинение запрашивало для подсудимой более строгое наказание. Прокурор настаивал на лишении свободы сроком на три года и два месяца.

По материалам следствия, инцидент произошел до 13 апреля в одном из заведений на улице Сретенка. Девушка публично продемонстрировала неуважение к обществу, использовав православный символ в качестве кальяна.

Происходящее снималось на видеокамеру, после чего кадры были опубликованы в социальных сетях.

До вынесения окончательного вердикта Мещанский суд Москвы избирал фигурантке меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Вскоре после задержания девушка публично принесла извинения за этот поступок.

В конце прошлого месяца столичные правоохранители завершили расследование в отношении обвиняемой.