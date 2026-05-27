Два человека пострадали при ударе ВСУ по Севастополю

Два человека получили ранения в результате удара ВСУ по Севастополю, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«К сожалению выяснилось, что есть два пострадавших человека: это пожилой мужчина и женщина. У женщина травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, в результате чего загорелась крыша.

Кроме того, на Ластовой площади в Севастополе от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, повреждены фасад, окна и балконы.