Верховный суд изучит практику всех дел, связанных с ИИ

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов дал поручение провести всесторонний анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования искусственного интеллекта.

Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Верховного суда России.

В сообщении особо подчеркивается, что такое обобщение проводится впервые в масштабах страны и с учетом всех видов судопроизводства. Целью начавшейся работы является формирование единообразных подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий.

"Перед судами поставлен ряд конкретных задач. В первую очередь, им предстоит оценить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений, - сообщают в пресс-службе. - При анализе особое внимание будет обращено на возмещение вреда, причиненного решениями ИИ, и на вопрос выбора надлежащего ответчика по таким искам. Отдельный блок посвящен защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных с помощью ИИ, включая случаи использования дипфейков, и защите интеллектуальной собственности, в том числе при обучении больших языковых моделей без согласия автора".

Иными словами, возникает вопрос, кто будет отвечать за то, что искусственный интеллект распространил порочащие сведения. Или можно ли привлечь (и каким образом) к ответственности создателя клеветнического дипфейка? Напомним, кстати, что в правовой среде давно обсуждается предложение признать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта при совершении преступлений.

Сейчас соответствующую судебную практику изучит Верховный суд страны и подготовит свои предложения.

"Кроме того, план обобщения включает изучение административных и уголовных дел по вопросам оспаривания решений властей, принятых на основе предложений ИИ; фиксации правонарушений системами видеоаналитики и распознавания лиц; квалификации преступлений с использованием дипфейков и мошеннических схем с чат-ботами. Судам предстоит оценить практику признания доказательствами документов и заключений, сформированных ИИ, а также случаи обжалования судебных актов по тем мотивам, что судья использовал ИИ-инструменты для их вынесения", - говорится в сообщении.

Как рассказывают в пресс-службе, по результатам изучения судебной практики Верховный Суд при необходимости даст разъяснения для обеспечения ее единообразия. Полученные судом данные смогут стать ориентиром для законодателя при решении вопроса о выборе модели правового регулирования исследуемой сферы.

"В свою очередь Верховный Суд также может выступить с инициативой о корректировке действующего законодательства в рамках предоставленных полномочий", - подчеркивается в сообщении.

Накануне Судебный департамент при Верховном суде России сообщил, что в десяти регионах страны в судах начался пилотный проект по использованию искусственного интеллекта.

Ранее ректор Российского государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева доктор юридических наук Ольга Тисен сообщила, что в настоящее время судьи становятся более современными, а правосудие - человекоцентричным. В беседе с РАПСИ она напомнила, что ИИ активно используется для борьбы с преступностью: в метро действует система распознавания лиц "Сфера", а в рамках "Безопасного города" камеры установлены на каждом подъезде в Москве. Также функционирует система распознавания и отслеживания номеров транспортных средств. Важно, чтобы система не допускала ошибок. Люди не должны действовать как автоматы, потому что современные автоматы часто ошибаются.