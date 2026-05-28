В Петербурге школьника подозревают в совершении теракта на ж/д

15-летний подросток задержан в Петербурге по обвинению в совершении террористического акта. По данным следователей, он по указанию кураторов поджег комплексную трансформаторную подстанцию на железнодорожной станции, сообщили в пресс-службе СК России.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего школьника. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 26 мая несовершеннолетний, находясь вблизи железнодорожной станции Полюстрово Красногвардейского района Петербурга, выполняя задание, полученное от куратора в интернете, поджег комплексную трансформаторную подстанцию.

"Западным МСУТ СК России совместно с сотрудниками УТ МВД России по СЗФО подросток был задержан. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному", - уточнили в пресс-службе СК России.

На данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выявляются лица, склонившие подростка к противоправному действию.