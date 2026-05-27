В Таганроге повреждена котельная после атаки ВСУ
Городская котельная получила повреждения в Таганроге Ростовской области в результате атаки ВСУ, ее работу остановили, часть домов осталась без горячей воды. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.
"Серьезные повреждения получила котельная МУП "Городское хозяйство" на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования", - написала она в своем телеграм-канале.