Суд в Москве заочно арестовал политолога Снеговую* за фейки об армии

Савеловский районный суд столицы заочно отправил в СИЗО политолога Марию Снеговую*, которая распространяла фейки о действиях армии России. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

© Вечерняя Москва

— Савеловский районный суд города Москвы 26 мая 2026 года избрал в отношении Снеговой* Марии Владиславовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Накануне следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины. Перед этим ее объявили в розыск. Политолог также включена в реестр иноагентов и в список террористов и экстремистов.

12 мая столичный суд заочно вынес приговор журналисту Тихону Дзядко*. Его признали виновным в распространении фейков об армии, а также уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Мужчину заочно отправили за решетку на восемь лет, оштрафовали на 250 тысяч рублей и запретили администрировать сайты в интернете на четыре года.

*Признаны иноагентами, внесены в список террористов и экстремистов.