В деле о расправах из-за прибыльного бизнеса в российском городе поставили точку

В Советском районном суде Краснодара коллегия присяжных вынесла вердикт по уголовному делу об устранении в 2000-ых учредителей сочинской компании «Кандагар» Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна. Об этом пишет «Коммерсант».

Подсудимые Антраник Яланузян, Рафаел Чолокян и Эдуард Карагозян признаны виновными по всем пунктам обвинения. Мужчины вину не признают и заявляют об отсутствии доказательств.

По версии следствия, преступления было связаны со спором за контроль над торговыми объектами в Курортном городке Адлера. Компания «Кандагар» арендовала у муниципалитета 1,2 тысячи квадратных метров, где располагались десятки торговых павильонов. Учредителем был ветеран военных действий в Афганистане Ашот Чакрян, хозяйственной стороной занимались его брат Самвел, а также Ишхан Капекян. Владелец кафе в Курортном городке Антраник Яланузян тоже хотел заниматься торговлей, но отношения с братьями Чакрян у него не сложились.

В апреле 2001 года Ашот Чакрян исчез, позднее в горах удалось найти только его машину и документы со следами крови. Самвел Чакрян, опасаясь за жизнь, нанял охрану. В это время владелец кафе Яланузян, по версии следствия, начал планировать устранение конкурентов. Он купил оружие и пообещал Чолокяну и Карагозяну по 10 тысяч долларов за помощь.

В результате злоумышленники, зная опасения Чакряна за свою жизнь, решили напасть на него в людном месте. В сентябре 2001 года Самвел Чакрян вышел из ресторана в Курортном городке и направился к залу игровых автоматов. Киллер сделал несколько выстрелов в предпринимателя. Его спасти не удалось.

В марте 2002 года Ишхан Капекян вышел из ресторана со свадебного банкета. Преступник подстерег его в его же автомобиле. Раненого довезли до больницы, но спасти не смогли. После этих расправ торговые объекты перешли под контроль людей из окружения Яланузяна.

