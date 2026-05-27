В ФСБ сообщили о задержании украинского шпиона

В ЦОС ФСБ сообщили о задержании украинского шпиона, который передавал Киеву сведения о промышленных объектах, ТЭК, а также участниках СВО в Рязанской области. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о гражданине РФ 1985 года рождения. Как уточняется, он причастен к разведывательной деятельности в интересах ГУР МО Украины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что мужчина в мессенджере инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской разведки.

Сбор и передача данных осуществлялись с 2025 года. Это касается сведений «в отношении объектов Минобороны России, транспортной промышленности и топливно-энергетического комплексов региона, а также военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции», подчеркивается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).

В начале мая в Курской области сотрудники ФСБ задержали 24-летнего местного жителя по подозрению в госизмене в интересах украинских спецслужб. По данным ведомства, украинский ГУР завербовал его через Telegram на материальной основе. Задержанный привлек не менее четырех знакомых для сбора и передачи сведений, включая фото военных и гражданских объектов. Он дал признательные показания, возбуждено дело по статье о госизмене.