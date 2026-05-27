Москвич получил шесть лет колонии за истязание двоих детей

В Москве суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, который истязал своих малолетних детей. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

© Global Look Press

По данным следствия, с января по октябрь 2024 года фигурант регулярно избивал двоих детей, жестокость по отношению к малолетним он объяснял методами воспитания. В сентябре 2024 года в ходе очередного конфликта отец снова избил детей, одному из потерпевших был причинен легкий вред здоровью, у второго ребенка также были зафиксированы телесные повреждения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, следователи допросили потерпевших, свидетелей, сотрудников полиции, педагогов и медицинских работников. Суд признал мужчину виновным в истязании, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого на Кубани отец бил детей электрошокером и не пускал в школу. Издевательства над детьми десяти и восьми лет продолжались два года. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, вину он признал. Суд приговорил фигуранта к четырем годам и трем месяцам лишения свободы

Ранее красноярец избивал 10-летнего сына и запрещал ему спать.