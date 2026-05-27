Россиянка умерла во время плановой операции в элитной клинике
В Амурской области, в городе Благовещенск, произошла трагедия в частной клинике, которую местные жители называют одной из самых дорогих в регионе. 41-летняя россиянка обратилась в это медицинское учреждение с жалобами на опущение и выпадение матки. После прохождения полного обследования и сдачи всех необходимых анализов женщине была назначена плановая операция по подшиванию матки. По оценкам врачей вмешательство должно была занять не более получаса.
Пациентка заплатила за предстоящую услугу свыше 80 тысяч рублей и доверилась специалистам клиники. Ей ввели наркоз, однако после завершения хирургического вмешательства женщина так и не пришла в сознание. По данным Telegram-канала Shot, операция прошла штатно, но пациентка не выжила. Она не проснулась после анестезии.
Когда родственники забили тревогу из-за того, что женщина перестала выходить на связь, представители клиники сначала заверили их, что с пациенткой всё в порядке. Сотрудники объясняли задержку долгим отходом от наркоза. Однако позже семье сообщили горькую правду о смерти близкого человека.
Это не первый тревожный сигнал, связанный с данной клиникой. Местные жители уже не раз жаловались на хамство и некомпетентность персонала. Несмотря на репутацию элитного и дорогого медицинского центра, качество оказываемых услуг вызывало нарекания у горожан.
По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следователям предстоит выяснить точную причину смерти пациентки, проверить квалификацию врачей и соблюдение всех медицинских протоколов во время операции. Семья погибшей ожидает результатов расследования.