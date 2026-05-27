ФСБ обнаружила в ДНР заминированный схрон ВСУ с западными гранатометами

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) совместно с органами военной контрразведки Тихоокеанского флота обнаружили под Красноармейском заминированный схрон с иностранным вооружением. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении спецслужбы.

По информации спецслужбы, в тайнике находились противотанковые гранатометы Javelin, NLaw, AT4, RPG-75M, C90-CR-RR, а также мины и ручные гранаты. Противник оставил схрон при отступлении, надеясь, что спрятанное оружие будет использовано в дальнейшем для осуществления диверсий и террористических актов, добавили в ФСБ ДНР.

В ведомстве уточнили, что обнаруженное вооружение и боеприпасы переданы в Минобороны России.

В декабре прошлого года в в Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии нашли тайник с оружием производства Швеции и Германии. Схрон был обнаружен в кирпичной печи заброшенного частного дома, расположенного в районе одного из населенных пунктов республики.