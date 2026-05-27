Уличный зонт перебил посетительнице кафе сонную артерию

В США 56-летняя женщина не выжила после удара уличным зонтом во время ужина на летней веранде кафе. Об этом сообщает People.

© Lenta.ru

Трагический инцидент произошел вечером 23 мая в ресторане Driftwood Grill в городе Саммертон, штат Юта. Дана Вейнджер ужинала на открытой террасе вместе со своим мужем, когда внезапный сильный порыв ветра вырвал зонт из столика. Конструкция ударила женщину по шее, перебив сонную артерию. Спасти пострадавшую не удалось, она истекла кровью на месте.

Шериф округа Кларендон Тим Баксли подтвердил местным СМИ обстоятельства случившегося. По данным метеорологов, в тот вечер в регионе фиксировались грозы с порывами ветра до 25 метров в секунду. Кафе опубликовало в соцсетях пост с соболезнованиями.

Семья женщины пока не давала комментариев. Администрация ресторана заявила, что сотрудничает со следствием. Подобные несчастные случаи, связанные с уличными зонтами, происходят в США не впервые. Специалисты рекомендуют владельцам кафе и ресторанов надежно закреплять конструкции и убирать их во время штормового предупреждения.

В 2025 году в Нью-Йорке летящая солнечная панель придавила женщину. Инцидент произошел во время шторма, 76-летняя Людмила Браун гуляла по Бруклину, когда на нее упала оторванная сильным ветром от парковочного комплекса панель.