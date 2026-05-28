Дети пропали в районе Софийских водопадов в Архызе

В районе Софийских водопадов на курорте Архыз пропали два ребенка возрастом 10 и 12 лет. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

— Поисковые работы начались в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Софийские водопады — природный каскад из девяти водопадов в районе Архыза, — передает Telegram-канал.

27 мая в Амурской области члены поисково-спасательного отряда «Амур» нашли живой женщину с пятью детьми, которых искали около месяца. Знакомые семьи предполагали, что мать могла сбежать от кредиторов — у нее были большие долги. Женщина нигде не работала и жила на детские пособия, а двое ее детей не были официально зарегистрированы. Что еще известно о загадочном исчезновении — в материале «Вечерней Москвы».

21 мая пропавшую в Тульской области девочку нашли живой в лесу, недалеко от места, где ранее обнаружили ее беговел.