В Севастополе сбиты более 20 БПЛА и ракеты Storm Shadow

При отражении воздушной атаки на Севастополь уничтожены более 20 беспилотников, две ракеты попали в здания. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

© Российская Газета

Комбинированная атака на город продлилась всю ночь, воздушная тревога была объявлена около полуночи, а отбой дали только в 6.30 утра. Севастополь, предположительно, был атакован ракетами Storm Shadow. Эта информация сейчас уточняется. Никто из людей не пострадал.

В результате налета одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка на площади Ластовой. В здании горит крыша, пожарные на месте.

Также от взрыва повреждения получил расположенный рядом восьмиэтажный многоквартирный дом, в соседних зданиях разбиты окна и балконы.

Другая ракета повредила административное здание в центральной части города на улице Гоголя. По словам губернатора, строение не использовалось. Взрывной волной разбиты окна в соседних домах.