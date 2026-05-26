В Рязани возбуждено уголовное дело об убийстве несовершеннолетней

Уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки возбуждено в Рязани, на причастность к преступлению проверяется ее брат, пишет на официальном сайте пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, 22 мая в одной из квартир, расположенных в доме №22, корпус 1, на улице Островского, после отъезда взрослых собралась компания несовершеннолетних. В ее составе были дети хозяев квартиры — 15-летняя школьница и ее 17-летний брат.

Родители вернулись в свою квартиру вечером 24 мая, обнаружили в одной из комнат тело дочери с признаками насильственной смерти, вызвали полицию. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки в городе Рязани (часть 1 статьи 105 УК РФ)», — отметили в ведомстве.

В СК пояснили, что брат погибшей скрылся с места трагедии. Его местонахождение в настоящий момент устанавливается. Также ведется проверка молодого человека на причастность к совершению особо тяжкого преступления.