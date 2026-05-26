Брат-подросток мог жестоко убить младшую сестру в Рязани

В Рязани возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства несовершеннолетней. Об этом проинформировало Следственное управление СК РФ по региону.

Вечером 24 мая родители вернулись в свою квартиру и обнаружили в одной из комнат тело 15-летней дочери с признаками насильственной смерти. Семейная пара накануне уезжала из дома, оставив девочку и её 17-летнего брата вдвоём.

Сейчас на причастность к преступлению активно проверяется старший брат погибшей, местонахождение которого до сих пор не установлено. Ведётся его розыск.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и другие экспертизы. Выясняются все обстоятельства трагедии.