Мужчину с перерезанным горлом нашли в притоне в Ленобласти

В Ленинградской области изрезанного мужчину без признаков жизни обнаружили в притоне. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме на улице Парковой в городе Сосновый Бор. Отмечается, что жилище пользовалось дурной славой. Предварительно, там был притон. В квартире проживал сын собственника, к которому постоянно наведывались подозрительные личности, а соседи периодически вызывали полицию.

Недавно в этой квартире обнаружили мужчину с ножевыми ранениями и перерезанным горлом. По словам соседей, 25 мая сотрудники полиции и следственного комитета проводили опрос жильцов подъезда.

Личность обнаруженного без признаков жизни мужчины не установлена. Сына собственника квартиры с приятелем сначала задержали, но затем отпустили.