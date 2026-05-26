Сын объяснил, почему вместе с другом убил отца в Липецкой области

Артем Крапивин, который вместе с другом убил своего отца в Липецкой области, рассказал на допросе, почему так поступил.

О причинах конфликта в семье стало известно во вторник, 26 мая.

— Я застрелил отца Артема из самодельного пистолета, выстрел был в затылок, я сидел сзади в машине, — признался юноша.

Артем и его друг сразу признались, что заранее спланировали убийство. После произошедшего Крапивин приехал в общежитие, а его друг отправился домой. По информации KP.ru, их разочаровало, что убийство вскрылось так быстро, поскольку они тщательно старались скрыть улики.

— На допросе они рассказали. Сын с другом увлеклись оружейным делом, они собирались так зарабатывать. Из-за этого Артем стал плохо учиться, отец был недоволен. Сын хотел, чтобы его оставили в покое. И придумал убить отца, инсценировать свое безвестное исчезновение, якобы и он стал жертвой неких злодеев. Это их версия, которая отрабатывается, — приводят слова источника в материале.

26 мая силовики задержали молодого человека и его друга. Сын погибшего признался, что планировал убийство несколько месяцев. Он попросил друга помочь расправиться с отцом. Приятели убили мужчину, когда тот забрал сына из колледжа. В ходе допроса подозреваемые признались в убийстве.