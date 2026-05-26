В Рязани возбуждено дело об убийстве 15-летней девочки

В Рязани возбуждено уголовное дело об убийстве 15-летней девочки. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

© Рязанские новости

Установлено, что вечером 24 мая родители потерпевшей вернулись в квартиру в городе Рязани и обнаружили тело 15-летней дочери с признаками насильственной смерти. Днём ранее, 23 мая, семейная пара уехала из дома, оставив 15-летнюю дочь и 17-летнего сына вдвоем в квартире.

Проведен осмотр места происшествия и назначены необходимые судебные экспертизы. Сейчас устанавливается местонахождение брата потерпевшей, который проверяется на причастность к совершению особо тяжкого преступления.