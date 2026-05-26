Частный дом обрушился после взрыва в Липецке, под завалами могут быть люди

Мощный пожар произошел в жилом частном доме на улице Баумана в Липецке. Позже в здании прогремел взрыв, после чего оно частично обрушилось. Под завалами могут находиться три человека. Предварительно, причиной произошедшего стала детонация газа. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

По словам губернатора, на месте подразделения работают подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудники полиции, медики и другие службы экстренного реагирования. Пламя также распространилось на припаркованные рядом автомобили и надворные постройки. Пожарные продолжают работу по тушению пламени и обследованию разрушенных частей здания.

— В социальных сетях распространяется версия о том, что причиной происшествия якобы стало падение БПЛА. По данным оперативных служб эта информация не соответствует действительности Причины происшествия устанавливаются, — написал Артамонов в своем Telegram-канале.

До этого в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске Свердловской области произошел взрыв газа. В результате хлопка возник пожар, который охватил три квартиры.