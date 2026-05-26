Ураган снес кран с рабочим в Астрахани

В Астрахани штормовой ветер стал причиной ЧП. Об этом сообщили власти региона.

На строительной площадке в Ленинском районе упал строительный кран, в кабине которого находился рабочий.

Уточняется, что мужчина скончался на месте от полученных повреждений. Отмечается, что высотные работы производились, несмотря на объявленное в регионе штормовое предупреждение.

Следственный комитет организовал проверку по факту происшествия на строительной площадке в микрорайоне Бабаевского по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований охраны труда. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

26 мая Астрахань накрыла пылевая буря. В городе сообщают о массовых отключениях электричества. Кроме того, из-за сильного ветра ветки деревьев упали на припаркованный транспорт.