В Астрахани прошла пылевая буря

Сегодня Астрахань на 20 минут накрыла пылевая буря, сообщает корреспондент "РГ" с места событий.

© Российская Газета

За секунды поднялся сухой ветер, который сносил все на своем пути. В дневное время на улице потемнело как в поздние вечерние часы. Астраханцы кинулись закрывать открытые дома окна, потому с улицы наметался чистый песок. К счастью, буйство стихии продолжалось недолго.

В результате ЧП ветки деревьев повалились на припаркованные во дворах автомобили. Местные жители сообщают о локальных отключениях электричества.

События дня напомнили масштабную пылевую бурю, которая произошла в Астрахани в мае 2021 года. Она длилась больше часа, а после этого наблюдались массовые аварии на объектах ЖКХ. Ураганный ветер повалил десятки рекламных щитов, а двое астраханцев с травмами были доставлены в больницу.

По информации ГУ МЧС по Астраханской области, подобное ухудшение погоды было прогнозируемым. Так, по данным синоптиков, до конца суток 26 мая, ночью и утром 27 мая местами в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 27 метров в секунду.

В связи с этим спасатели рекомендовали на улице обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегать нахождения рядом с сооружениями повышенного риска, то есть мостами, эстакадами, линями электропередач, а также парковать личный транспорт вдали от деревьев.