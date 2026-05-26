Многодетная семья потеряла дом из-за возгорания электросамоката

В Челябинской области многодетная семья осталась без жилья из‑за внезапно вспыхнувшего электросамоката. Устройство загорелось прямо во время зарядки, после чего огонь молниеносно распространился по комнатам. Детям чудом удалось выбраться из охваченного пламенем дома. Корреспондент РЕН ТВ подготовил сюжет об этой истории.

На месте происшествия сейчас горы пепла, обвалившиеся стены и разрушенная крыша. Раньше здесь стоял дом, где жили супруги с пятью детьми. Когда начался пожар, родителей не было рядом. Возгорание первым заметил старший ребёнок. Он среагировал быстро, поэтому никто из семьи не пострадал. Мальчик выбежал к соседке, которая не стала медлить и бросилась спасать знакомых, попутно вызывая экстренные службы.

За считанные минуты огонь охватил всё здание. На подмогу пришёл ещё один сосед, и вместе они начали вытаскивать детей через окна. Как выяснилось, незадолго до трагедии старшему сыну купили электросамокат. Именно он и стал причиной пожара. По словам соседки, мальчик поставил устройство на зарядку в другую розетку, и провод не выдержал. Сосед, спасавший детей, вовремя закрыл дверь, что помогло частично остановить распространение пламени.

Сгорела основная часть дома, а также надворные постройки, баня и газовое оборудование. Сейчас семья переехала к родственникам и собирает деньги на восстановление жилья. Как отмечают эксперты, рынок средств индивидуальной мобильности сегодня растёт гораздо быстрее, чем культура их безопасного использования. Бюджетные модели стоят около 50 тысяч рублей, но часто люди заказывают самокаты из‑за границы, минуя проверку качества, и создают для подзарядки неподходящие условия.

Эта трагедия - лишь один из множества тревожных сигналов. Специалисты в очередной раз напоминают: не оставляйте заряжающиеся устройства без присмотра, используйте только исправные провода и розетки, а также не покупайте технику в сомнительных местах. Соблюдение элементарных правил безопасности поможет избежать повторения подобных пожаров.