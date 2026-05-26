Буйволица по кличке Гаврюша напала на россиянина в Индии и сломала ему руку. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Как пишет канал, 41-летний турист из Москвы по имени Александр приехал на Гоа и снял дом. Рядом с его жильем стала часто гулять буйволица, которой мужчина дал кличку Гаврюша. Буйволица долго дружила с российским туристом и даже иногда заходила к нему домой, а Александр угощал ее фруктами.

В один из дней россиянин заметил, что Гаврюша застряла рогами в проводах. Мужчина попытался ей помочь, но в ответ та напала на него. В итоге Александр сломал руку, а в больнице ему потребовалась операция. Однако, несмотря на это, мужчина уверяет, что не обижается на буйволицу, говорится в публикации.

На прошлой неделе в индийском сафари-парке в штате Карнатака произошла драка между двумя слонами, во время которой один из самцов упал и придавил своим телом женщину. Трагедия произошла утром, когда туристам разрешают находиться рядом со слонами и наблюдать за их кормлением и купанием.