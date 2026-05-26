У побережья Камчатки произошло землетрясение

У юго-восточного побережья Камчатки ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Подземный толчок произошёл 26 мая в 11:31:53 по местному времени.

Эпицентр находился в 85 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 53 километра. Угроза цунами не объявлялась.

Жители краевой столицы, как пишет «Камчатка Сегодня», рассказали в соцсетях, что ощутили подземные колебания силой до 3 баллов.