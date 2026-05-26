На Ямале в реке обнаружили тело подростка

Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения тела подростка в реке Преображенка в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным СМИ, подросток мог упасть в реку во время фотосъемки, он не удержался на мосту и сорвался в воду.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела подростка в реке Преображенка в Салехарде", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия и устанавливаются очевидцы инцидента. Для установления причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза.