На Ямале в реке обнаружили тело подростка
Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения тела подростка в реке Преображенка в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
По данным СМИ, подросток мог упасть в реку во время фотосъемки, он не удержался на мосту и сорвался в воду.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела подростка в реке Преображенка в Салехарде", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия и устанавливаются очевидцы инцидента. Для установления причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза.