Российскую школьницу убило рухнувшим деревом

В городе Чайковском Пермского края произошла трагедия: на местном пляже сильным порывом ветра сломало дерево, которое упало на двух несовершеннолетних девушек. Как сообщил в социальных сетях глава Чайковского округа Алексей Агафонов, одна из пострадавших, 17-летняя школьница, скончалась на месте от полученных травм. Вторая девушка с тяжелыми повреждениями была экстренно доставлена в ближайшую больницу, где врачи сейчас борются за ее жизнь.

Инцидент произошел на городском пляже, расположенном на берегу реки Сайгатки. В этот день на Пермский край обрушилась непогода, скорость ветра достигала 22 метров в секунду, что квалифицируется как штормовой ветер, способный ломать ветки и вырывать с корнем целые деревья.

Глава округа Алексей Агафонов сообщил, что для выяснения всех обстоятельств трагедии на место выехали все оперативные службы округа, включая бригады скорой помощи, МЧС и полиции. Работает оперативный штаб.

В Управлении Следственного комитета по Пермскому краю уже возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней. В зависимости от результатов проверки будет дана оценка действиям (или бездействию) ответственных должностных лиц.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела.