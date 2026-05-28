Суд избрал меру пресечения подозреваемой в похищении ребенка с пляжа

В Воронеже арестовали девушку за похищение 11-летнего ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

По данным следствия, вечером 26 мая на пляже у 25-летний мужчины с его 21-летней возлюбленной, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, случился конфликт с 11-летним ребенком. После этого они силой посадили его в машину и привезли к себе домой, где затем удерживали.

Сотрудники полиции выявили и задержали нарушителей.

Суд избрал девушке меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Также будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании аналогичной меры второму фигуранту.

