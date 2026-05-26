В курортном городе России произошло землетрясение

В Сочи зафиксировали землетрясение, магнитуда которого оценена в 3,9 балла. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении уточняется, что максимальная магнитуда была зафиксирована в 15:08 по московскому времени.

Отмечается также, что эпицентр землетрясения находился в акватории Чёрного моря на глубине 35 километров. Расстояние от очага до Сочи составляет 27 километров в южном направлении, до Краснодара — 187 километров.

