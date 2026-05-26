На россиянина завели дело за съемки жены скрытой камерой

В Москве следователи Следственного комитета РФ инициировали уголовное преследование в отношении мужчины, который отказывает своей супруге в расторжении брака и систематически её преследует. Информация об этом поступила ТАСС из пресс-службы СК России. Поводом для вмешательства правоохранителей стал сюжет, вышедший в эфире одного из федеральных телеканалов, где многодетная женщина публично попросила о защите от мужа.

Как сообщили в ведомстве, заявительница рассказала, что супруг не только не даёт ей развод, но также регулярно оскорбляет и отслеживает её передвижения. В дополнение к этому выяснилось, что мужчина ранее уже применял к женщине физическую силу. Более того, он установил в жилище скрытую камеру, чтобы вести за ней постоянное наблюдение.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве было возбуждено уголовное дело. Оно квалифицируется по статье 213 Уголовного кодекса РФ как хулиганство. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу.

Председатель Следственного комитета дал поручение временно исполняющему обязанности руководителя столичного главка С. М. Ярошу. Руководителю предстоит подготовить и представить детальный доклад о первоначально установленных обстоятельствах инцидента, а также о текущем ходе расследования уголовного дела.

В сообщении пресс-службы СК РФ также подчёркивается, что исполнение данного поручения находится под особым контролем центрального аппарата ведомства. Это гарантирует тщательное и всестороннее изучение всех материалов дела, а также соблюдение прав потерпевшей стороны в рамках уголовного судопроизводства.