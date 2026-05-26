Пенсионерка попала под поезд около Киевского вокзала в Москве

Поезд сбил женщину в возрасте 70 лет около Киевского вокзала в столице. Пенсионерка выжила. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил «МК».

— 70-летняя женщина попала под поезд неподалеку от Киевского вокзала во вторник днем, — говорится в материале.

Пенсионерка работала в железнодорожном депо. Ее доставили в больницу. На момент публикации материала нет информации о состоянии женщины.

В середине апреля поезд насмерть сбил человека на станции Чертаново Павелецкого направления МЖД. Пешехода нашли между путями.

До этого женщина попала под поезд на ж/д станции Реутов в Подмосковье. Она погибла на месте. Прокуратура взяла под контроль ход проверки.