Силовики пришли с обысками в крупный российский вуз

Сотрудники силовых структур пришли с обысками в Уральский государственный горный университет в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, в институте выявили преступную схему по закрытию академических задолженностей. Предварительно, студенты вуза за деньги получали зачеты и удовлетворительные оценки, не появляясь на экзаменах. Схемой могли воспользоваться больше 150 человек — теперь их ждет отчисление или отзыв дипломов с уведомлением работодателя.

Руководство университета оказывает полное содействие силовикам и предоставляет им все необходимые документы. Как уточняет E1, обыски также прошли дома у одного из сотрудников.

Ранее обыски прошли у сотрудников Института философии Российской академии наук.