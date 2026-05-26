Кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников считает, что члены пропавшей семьи Усольцевых могли стать жертвами браконьеров. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

В конце сентября 2025 года супруги Сергей и Ирина Усольцевы отправились в туристический поход в Красноярском крае вместе с пятилетней дочерью. В тот же день они перестали выходить на связь. Сын пропавших супругов сообщал ТАСС, что его родители - походники, отец имеет большой опыт таежных походов.

СМИ сообщали, что в том месте, где могли находиться туристы, поисковой квадрокоптер зафиксировал двух медведей. В поисках пропавшей семьи принимали участие сотрудники полиции, МЧС, спасатели, волонтеры, охотники и рыбаки.

Усольцевы не заблудились: стала известна "критическая ошибка семьи"

В январе 2026 года следователи сообщили, что семья могла пропасть в одной из многочисленных пещер Кутурчинского Белогорья. Во время поисков семьи были обнаружены две пещеры со входами-колодцами диаметром два метра. Протяженность ходов пещер составляет около 70 метров, глубина - 32 метра.

Следователи также отмечали, что версию о побеге Усольцевых подтвердить не удалось - дома у супругов нашли просроченные загранпаспорта, а с заявлениями о получении новых документов они не обращались. Иванников предположил, что членов семьи могли убить браконьеры.

«Произведя роковые выстрелы и осознав, что в тайге находились граждане с малолетним ребенком, браконьеры могли в панике произвести захоронение тел», - заявил подполковник запаса.

Он отметил, что браконьеры могли охотиться из незарегистрированного, в том числе нарезного оружия. Это отягчило бы их вину, если бы о случившемся стало известно.