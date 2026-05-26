Суд признал законным изъятие имущества Галицкого* на восемь миллиардов

Мосгорсуд признал законным изъятие имущества Галицкого* на восемь миллиардов
Московский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции об изъятии имущества на восемь миллиардов рублей у бывшего топ-менеджера «Альфа-Банка» Александра Галицкого*. В инстанции также утвердили признание фонда бизнесмена экстремистской организацией. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в суде.
Все началось с того, что фондом Галицкого* заинтересовалась Генпрокуратура. Сотрудники ведомства выяснили, что организация финансировала украинскую армию. Сам Галицкий* заявлял, что это не соответствует действительности.
Дело дошло до суда. Там бизнесмен изъявил желание заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой, но ему отказали. В конце марта у него изъяли имущество, признали самого бизнесмена и его фонд экстремистским объединением. В доход государства также конфисковали платформу по продаже машин Carprice, принадлежавшую предпринимателю.
*Галицкий и фонд Almaz Capital Partners признаны экстремистским объединением.