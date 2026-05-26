Суд признал законным изъятие имущества Галицкого* на восемь миллиардов

Московский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции об изъятии имущества на восемь миллиардов рублей у бывшего топ-менеджера «Альфа-Банка» Александра Галицкого*. В инстанции также утвердили признание фонда бизнесмена экстремистской организацией. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в суде.

— Решение Тверского суда в части признания «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД»* (Almaz Capital Partners, LTD*) экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ признать — оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения, — передает решение суда ТАСС.

Все началось с того, что фондом Галицкого* заинтересовалась Генпрокуратура. Сотрудники ведомства выяснили, что организация финансировала украинскую армию. Сам Галицкий* заявлял, что это не соответствует действительности.

Дело дошло до суда. Там бизнесмен изъявил желание заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой, но ему отказали. В конце марта у него изъяли имущество, признали самого бизнесмена и его фонд экстремистским объединением. В доход государства также конфисковали платформу по продаже машин Carprice, принадлежавшую предпринимателю.

*Галицкий и фонд Almaz Capital Partners признаны экстремистским объединением.