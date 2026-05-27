Россиянин получил 13 лет колонии за переводы на Украину

В Запорожской области мужчину приговорили к 13 годам за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, мужчина в период с октября 2023 года по апрель 2025 года переводил денежные средства на счет, предназначенный для сбора денег на нужды Вооруженных сил Украины. Общая сумма составила около 20 тысяч рублей. При этом подсудимый осознавал, что деньги будут использованы для нанесения вреда российским военным.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд приговорил фигуранта к 13 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12 лет колонии за финансовую помощь иностранной организации.