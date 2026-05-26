Эстакада рухнула в Сеуле при проверке безопасности, есть погибшие

В Сеуле во время проверки безопасности демонтируемой эстакады произошло обрушение конструкции. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в районе железнодорожного переезда в центре южнокорейской столицы. По данным городских властей, еще ночью специалисты обнаружили признаки нестабильности объекта, после чего работы по демонтажу временно остановили и назначили дополнительную проверку.

В момент обрушения внутри несущей конструкции находились специалисты, проводившие инспекцию технического состояния эстакады.

Как сообщили власти Сеула, объект был построен в 1966 году и подлежал сносу из-за выявленных дефектов. По оценке специалистов, дальнейшая эксплуатация эстакады не соответствовала требованиям безопасности, передает агентство.

