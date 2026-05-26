Охрана нашла наркотики в шаурме у подсудимого на входе в здание суда

В Башкирии произошёл необычный инцидент в здании районного суда, куда на очередное заседание явился 22-летний местный житель, проходящий обвиняемым по одному из уголовных дел. При входе в здание мужчина, как и положено, проследовал через пост судебных приставов для проведения стандартной процедуры досмотра личных вещей. Об этом пишет тг-канал База.

Сотрудники ведомства поинтересовались у молодого человека, имеются ли при нём предметы, запрещённые для проноса в зал суда. Подсудимый уверенно ответил, что никакой «запрещёнки» при себе не имеет, и назвал список разрешённых вещей. В руках у него находился свёрток с шаурмой — популярным уличным блюдом, которое обычно не вызывает подозрений.

Однако приставы действовали строго по регламенту и пропустили перекус через стационарную лучевую установку (интроскоп). Результат сканирования шокировал правоохранителей: внутри слоёного лаваша, помимо мяса и овощей, отчётливо проявились силуэты нескольких небольших пакетиков с веществом неизвестного происхождения.

При вскрытии шаурмы внутри действительно обнаружились свёртки с порошкообразным содержимым. Позже эксперты установили, что это наркотическое средство. Прямо с заседания молодого ченловека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Теперь, помимо прежнего обвинения, фигуранту грозит дополнительная уголовная ответственность по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Примечательно, что сам молодой человек, по его словам, не планировал распространять содержимое пакетиков, однако сам факт их наличия при себе на территории суда является грубым нарушением. Расследование продолжается.