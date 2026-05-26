Мать с пятью детьми пропала в Амурской области, их ищут почти месяц

В Благовещенске 30 апреля пропала 33-летняя Ольга Кочергина. Она ушла из дома вместе с пятью детьми и больше на связь не выходила. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в информационом гентстве Amur.life.

© Вечерняя Москва

— 30 апреля с улицы Чайковского в Благовещенске ушла Ольга Александровна Кочергина и с ней пятеро детей. Их местонахождение, как и самой 33-летней женщины, неизвестно до сих пор, — говорится в материале.

Пропавшие могут быть в Белогорске. У спасателей нет информации о том, в какую одежду была одета женщина. Также неизвестны ее приметы.

По данным Telegram-канала Baza, силовики смогли дозвониться до женщины, но она якобы не сообщила о своем местонахождении.

Ранее в Екатеринбурге пропал мужчина. Его искали на протяжении пяти дней и нашли в Москве. Теперь следователям придется выяснить, как он оказался в столице.