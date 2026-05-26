Герой России Асылханов готовил новый проект перед исчезновением

Незадолго до исчезновения в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов готовил новый педагогический проект для дошкольных учреждений, рассказали "РГ" коллеги пропавшего мужчины.

"У Алексея было много знакомых среди педагогов Юргинского техникума, где он работал, - сказали наши собеседники. - В том числе он поддерживал связь с преподавателями, у которых раньше и сам учился".

В период перед исчезновением Алексей Асылханов с коллегами разрабатывал проект, связанный с патриотическим воспитанием в детсадах, и лично участвовал в подготовке сценариев занятий.

Напомним, Алексей Асылханов после возвращения из зоны спецоперации работал в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса, где сам ранее учился.

По данным "РГ", Асылханов был педагогом дополнительного образования: вел уроки мужества, а также специальный курс по обучению управлению дронами: молодой преподаватель всегда отмечал, что в ближайшем будущем беспилотники будут внедрены во многие гражданские сферы, в том числе в сельское хозяйство.

23-летний Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и не вернулся. Было установлено, что он сел в чужую машину, номер и марку которой пока не удалось установить.

СК Кузбасса расследует дело по статье об убийстве, однако официально подробностей до сих пор нет. Их не озвучивают в интересах следствия.