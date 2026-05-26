Бывший зэк угнал Hyundai Solaris в Подмосковье

Прежде судимый мужчина угнал машину Hyundai Solaris в подмосковном Видном. Подозреваемого задержали в Дзержинском. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— В вечернее время злоумышленник с помощью специального оборудования вскрыл дверь легковой иномарки, припаркованной возле одного из домов в городе Видное. После этого он запустил двигатель и скрылся в неизвестном направлении, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленник сменил номера на машине. Местонахождение иномарки удалось установить. Мужчина спрятал ее в гараже в Воскресенске. В отношении бывшего зэка возбудили уголовное дело. По решению суда его отправили в СИЗО. Автомобиль передадут владельцу.

Ранее другой мужчина угнал машину у москвича и передал ее сообщнику в Ивановской области. Соучастник преступления разобрал ее на запчасти и продал некоторые из них. Обоих подозреваемых задержали. В отношении мужчин завели уголовное дело.