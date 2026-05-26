Пьяный мужчина пытался зарезать мотоциклиста в Новой Москве

Пьяный мужчина поссорился с байкерами в столичном районе Внуково и ударил одного из них ножом в шлем. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— По данным следствия, в ночное время 26 мая 2026 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь на парковке возле жилого дома на территории района Внуково, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область головы одного из мотоциклистов, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители задержали злоумышленника. В его отношении возбудили уголовное дело. Фигуранта доставили в отдел для проведения следственных действий. Предварительно, байкер не пострадал.

Ранее кубинец дважды ударил ножом мужчину в подмосковном Домодедове. Потерпевшему оказали помощь на месте, а затем госпитализировали. В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.