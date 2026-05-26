В Казани пьяная девушка села на дверь машины и проехала по городу. Об этом сообщает Telegram-канал "Вечерняя Казань".

"Девушка, видимо, слишком буквально поняла фразу "проехаться с ветерком" и во время поездки высунулась из окна иномарки. Кадры появились в соцсетях, а после у полицейских возникли вопросы к водителю", – говорится в публикации.

На записи, снятой очевидцами заметно, как девушка в коротких шортах и топе сидит на двери автомобиля. По словам водителя, он не знаком с нарушительницей, которая в момент инцидента находилась в состоянии опьянения. В результате произошедшего на автомобилиста составили два протокола об административном правонарушении.

До этого во Владивостоке мужчина без штанов "огрел" охранника торгового центра "Море" плиткой и убежал на проезжую часть. На кадрах заметно, как полностью обнаженный мужчина с разбега кидает в охранника тротуарную плитку, при этом мужчина пытается рукой остановить нарушителя. На следующей записи заметно, что тот же приморец вышел на проезжую часть и затруднил движение на одной из полос.